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يؤكد أن التحفيز والإبداع وفق أعلى معايير الجودة

السديس يصدر ١٥٠ قرارًا تطويريًا وإنشاء ١٠ إدارات جديدة في الحرمين

2023-01-22 الساعة 4:14
السديس يصدر ١٥٠ قرارًا تطويريًا وإنشاء ١٠ إدارات جديدة في الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، سلسلة من القرارات التطويرية والتي تعتبر الأكبر والأضخم خلال العام الحالي، انسجامًا مع متطلبات المرحلة والتحول الإيجابي في رئاسة الحرمين ولتجديد الدماء ورفع الكفاءة التشغيلية وإعطاء دفعة قوية لتمكين الشباب والشابات في تعظيم الجودة والتميز المؤسسي.

100 قيادي

وقرر الشيخ السديس تكليف 100 قيادي وقيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي.

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كما أصدر 50 قرارًا تطويريًا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي، وأصدر قرارًا بإنشاء 10 إدارات تطويرية جديدة هي: (إدارة ثقافة التسامح وحقوق الانسان، واستشراف المستقبل، ودعم صناعة القرار، وإثراء تجربة القاصدين، وإثراء تجربة القاصدات، وإثراء تجربة الزائرين، وإثراء تجربة الزائرات، ورعاية شؤون المسنين، وشؤون المتقاعدين، والإرشاد التربوي).

قرارات تطويرية

وقال السديس إن القرارات التطويرية تأتي حرصًا على تطوير العمل؛ واستثمار العقول؛ والمواهب الادارية الشابة؛ وتجويد الاداء وتحقيق الأثر وفق أعلى معايير الجودة والإبداع والتميز وتحفيز الجيل الشبابي.

وأضاف أن القرارات التطويرية تتناغم مع رؤية المملكة٢٠٣٠ والتي تهدف لرفع مستوى الأداء التشغيلي لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمة والجودة لمنظومة العمل للرئاسة.

ولفت إلى أن القرارات جاءت لتعضيد ودعم تمكين المرأة التي أثبتت كفاءة وجدارة لخدمة القاصدات وتحقيق أفضل الممارسات المعيارية في القطاع النسائي للحرمين الشريفين إلى جانب تتويج الشباب وإعطاء الفرص الكاملة لقيادة العمل في المنظومة وفق الرؤية المباركة ٢٠٣٠ ولخلق بيئة العمل المؤسسي، ودعمًا للعمل الميداني في أروقته وأدواره وساحاته على الوجه الأكمل والسبيل الأمثل؛ بما يسهم في أداء مرتاديه نسكهم براحة ويسر واطمئنان وتطوير العمل واستثمار العقول والمواهب الإدارية الشابة وتجويد الأداء وحسن الأثر وتحقيق أعلى معايير الجودة ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتمكينًا للمرآة السعودية المؤهلة، وتتويجًا للشباب السعودي من ذوي الكفاءة والقدرة، وتسخيرًا لقدراتهم في تحسين الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ومواكبة التحولات الرقمية.

وتأتي القرارات انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الأعمال وتجويدها واستثمار قدرات موظفيها المميزين ومنسوبيها المؤهلين من ذوي الكفاءة والقدرة، والارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير العمل المؤسسي وإمدادها بالكفاءات والطاقات، والاهتمام بالقيادات العليا من الكفاءات المؤهلة إداريًا وعلميًا ممن يحملون رسالة هذا الدين في وسطيته واعتداله، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وإتاحة الفرص لشباب الرئاسة المفعم بالنشاط والحيوية.

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