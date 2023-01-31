السديس يناقش خطة شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك

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ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الاثنين، خطة استعداد الرئاسة لاستقبال شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.
واستعرض السديس الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, بحضور عدد من مساعدي ووكلاء الرئيس العام وعدد من القيادات بالرئاسة, وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام.
وأكد الشيخ السديس على تضاعف الخدمات خلال شهر رمضان المبارك وتقديم كافة الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه قاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي.