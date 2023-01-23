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بعد مسيرة فنية منذ 20 عامًا

السرطان يقهر رانيا شعلان متعددة المواهب

2023-01-23 الساعة 3:28
السرطان يقهر رانيا شعلان متعددة المواهب
المواطن - فريق التحرير

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حالة من الحزن انتابت الوسط الفني المصري، بعد إعلان وفاة المطربة المصرية رانيا شعلان، عقب معاناة مع مرض السرطان.

نعي الفنانين

وأعلن الفنان حمزة العلي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” نبأ وفاة رانيا شعلان قائلًا: “صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله”.

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ونعى الفنان أمير عيد، رانيا شعلان، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر“، قائلًا: “ارقدي بسلام يا صديقتي، كنتِ من دواعي سروري للغناء ومشاركة المسرح معكِ، لقد ألهمتني دائمًا بشجاعتك وموهبتك وقلبك الكبير، شكرًا لك على الصداقة الفريدة التي كانت لدينا، لقد كنت جزءًا مهمًا من رحلتي وسوف نفتقدك حقًا”.

كما نعى الفنان حميد الشاعري رانيا، حيث شارك صورة لها عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، وكتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنانة الراقية الجميلة رانيا شعلان.. وداعًا رانيا”.

مسيرة فنية

وتعد رانيا شعلان من مواليد عام 1970، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم نحت ميداني عام 1997، لكن بجانب موهبتها في النحت كانت تحب الموسيقى وتتخذها كهواية ثانية.

وبدأت رحلتها الفنية منذ حوالي 20 عامًا، عندما كانت في الـ 14 من عمرها في معسكر دولي بالولايات المتحدة وقدمت أغنية لسيد درويش.

ولحبها للغناء وعزف الجيتار، شاركت في الكثير من الحفلات الموسيقية، وكان من أبرز أغانيها “عندي صحاب، وباحلم، وع البحر، وخيال مآتة”.

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