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التمويل قد يصل إلى 75%

السعودية أكبر ممول للاستثمار التنافسي في التعدين

2023-01-11 الساعة 8:28
السعودية أكبر ممول للاستثمار التنافسي في التعدين
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر المملكة أكبر ممول تنافسي للاستثمار في التعدين، حسبما قال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي عبدالعزيز الحموة.

التمويل قد يصل إلى 75%

وأضاف الحموة، خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، أن ذلك التمويل قد يصل إلى 75%، في بعض الحالات.

وتابع: أن تلك ميزة كبيرة لنا في المملكة، والسوق فيها جاهزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهات الدولية على دراية بما نقوم به في المملكة من فرص استثمارية واعدة.

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