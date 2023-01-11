السعودية أكبر ممول للاستثمار التنافسي في التعدين

تعتبر المملكة أكبر ممول تنافسي للاستثمار في التعدين، حسبما قال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي عبدالعزيز الحموة.

التمويل قد يصل إلى 75%

وأضاف الحموة، خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، أن ذلك التمويل قد يصل إلى 75%، في بعض الحالات.

وتابع: أن تلك ميزة كبيرة لنا في المملكة، والسوق فيها جاهزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهات الدولية على دراية بما نقوم به في المملكة من فرص استثمارية واعدة.