السعودية أكبر ممول للاستثمار التنافسي في التعدين

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تعتبر المملكة أكبر ممول تنافسي للاستثمار في التعدين، حسبما قال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي عبدالعزيز الحموة.
فيديو | الرئيس التنفيذي للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي عبدالعزيز الحموة: المملكة أكبر ممول تنافسي للاستثمار في التعدين وقد يصل إلى 75% #التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/hMmMWsMqG7قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023
وأضاف الحموة، خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، أن ذلك التمويل قد يصل إلى 75%، في بعض الحالات.
وتابع: أن تلك ميزة كبيرة لنا في المملكة، والسوق فيها جاهزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهات الدولية على دراية بما نقوم به في المملكة من فرص استثمارية واعدة.