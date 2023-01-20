السعودية الوحيدة بالعالم العربي المؤسسة لأنظمة قياس الصحة النفسية

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قال الباحث في مجال الصحية النفسية ناصر بن دهيم: إن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية.
فيديو | الباحث في مجال الصحة النفسية د. ناصر بن دهيم:
المملكة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/sn0UKC723u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2023
وأوضح ابن دهيم، في مداخلة مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أن هناك دولتين فقط في العالم تقوم بقياس مؤشرات الصحة النفسية، وهما: المملكة والولايات المتحدة.
ولفت إلى أن المملكة نشرت مؤشرات الصحة النفسية خلال وبعد جائحة كورونا، وأظهرت استقرارًا في النتائج، كما تعد المملكة من أقل وأفضل الدول في معدلات الخطورة.