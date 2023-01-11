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منذ تغيير البطولة في 2019

السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني

2023-01-11 الساعة 5:46
السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني
المواطن - مروة نبيل

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بمواصلة تفوقه في بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية، والتتويج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.

الريال يواجه فالنسيا اليوم

وتنطلق منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، بمواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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ريال مدريد في كاس السوبر الاسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ريال مدريد يتألق في السعودية

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة تألقه في كأس السوبر الإسباني منذ تغيير نظام البطولة في عام 2019، لتكون بنظام المربع الذهبي والنهائي بمشاركة 4 فرق.

وأُقيم كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد في السعودية مرتين، الأولى في جدة موسم 2019/ 2020، والثانية في الرياض موسم 2021/ 2022، ونجح المرينغي في التتويج باللقب في المناسبتين.

ريال مدريد بطل كأس السوبر الأوروبي
جانب من تتويج الريال – المصدر @realmadriden

وتوج المرينغي بلقب كأس السوبر الإسباني في جدة، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وتغلب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في نهائي النسخة الماضية بالرياض.

وأُقيم كأس السوبر في إسبانيا موسم 2020/ 2021، بسبب أزمة كورونا، ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى المباراة النهائية، ليصطدم بأتلتيك بيلباو، إلا أنه خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة سجله المميز في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وحصد اللقب، فيما يسعى برشلونة للتتويج لأول مرة بالنظام الجديد.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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