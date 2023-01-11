السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بمواصلة تفوقه في بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية، والتتويج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.

الريال يواجه فالنسيا اليوم

وتنطلق منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، بمواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ريال مدريد يتألق في السعودية

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة تألقه في كأس السوبر الإسباني منذ تغيير نظام البطولة في عام 2019، لتكون بنظام المربع الذهبي والنهائي بمشاركة 4 فرق.

وأُقيم كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد في السعودية مرتين، الأولى في جدة موسم 2019/ 2020، والثانية في الرياض موسم 2021/ 2022، ونجح المرينغي في التتويج باللقب في المناسبتين.

وتوج المرينغي بلقب كأس السوبر الإسباني في جدة، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وتغلب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في نهائي النسخة الماضية بالرياض.

وأُقيم كأس السوبر في إسبانيا موسم 2020/ 2021، بسبب أزمة كورونا، ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى المباراة النهائية، ليصطدم بأتلتيك بيلباو، إلا أنه خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة سجله المميز في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وحصد اللقب، فيما يسعى برشلونة للتتويج لأول مرة بالنظام الجديد.