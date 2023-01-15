السعودية تتضامن مع الفلبين جرّاء الفيضانات

رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20
أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الفلبين جرّاء وفاة وإصابة وفقدان عددٍ من الأشخاص نتيجةً للفيضانات.
كما عبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الفلبين في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.