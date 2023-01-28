Icon

أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة Icon الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر Icon محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم Icon وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية Icon وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية Icon موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة Icon تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية Icon ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام Icon أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين Icon فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
من استقبال النجوم إلى إقامة المهرجانات وتصوير الأفلام

السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود 

2023-01-28 الساعة 11:52
السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

سلطت مجلة The Hollywood Reporter الضوء على طموحات وإمكانات السعودية في مجال صناعة أفلام هوليوود قائلة إنها في السنوات الأخيرة تمكنت من إيجاد موطئ قدم قوي وطموح لها.

وقال تقرير المجلة التي تُعد واحدة من أكبر المجلات الفنية المتخصصة في أمريكا: قامت السعودية وصندوق الثروة السيادية، بهدوء، ببناء موطئ قدم بمليارات الدولارات في هوليوود.

قد يهمّك أيضاً
Img

ناسا تختبر محرِّك مركبة فضائية يعمل بالطاقة النووية

Img

بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا

الترفيه بوابة السوق الأمريكي

وتابع: تراهن المملكة على أن الترفيه الحي والاستثمارات المالية الغنية والرياضة يمكن أن تكون بوابة إلى السوق الأمريكية.

وأضاف: في يناير وحده، سجلت بطولة LIV Golf المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية بث تلفزيوني أمريكي مهمة مع شبكة The CW، في حين أبرمت مجموعة MBC العملاقة صفقة مع Vice Media لإنشاء محتوى باللغة العربية.

وفي وقت سابق، تعاقد فريق النصر مع كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون دولار في السنة كما استضافت الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي نجومًا كبارًا من هوليوود مثل كان شارون ستون وجاي ريتشي وسبايك لي وميشيل رودريغيز وهنري جولدينج ولوسي هيل وأندرو دومينيك وسكوت إيستوود.

ليس هذا فقط، بل رحبت السجادة الحمراء بعدد كافٍ من النجوم حول العالم، وبجانب ما سبق، عُرضت أفلام مثل The Banshees of Inisherin و Empire of Light من Searchlight و Neon’s Triangle of Sadness و MGM’s Bones and All.

إنتاج الأفلام في السعودية

ولم يكتف الأمر حول استقبال النجوم وإقامة المهرجانات، بل بالفعل تم استخدام أماكن تصوير في العلا في أفلام هوليوود مثل فيلم قندهار للممثل جيرارد بتلر والمخرج ريك رومان وو.

وقندهار هو أكبر فيلم في هوليوود يتم تصويره بالكامل، ويدور حول عميل سري في وكالة المخابرات المركزية يشق طريقه للخروج من أفغانستان.

وهناك فيلم آخر في مرحلة ما بعد الإنتاج الآن وهو فيلم Desert Warrior بميزانية تبلغ 120 مليون دولار، وتم تصوير أغلب مشاهده في منطقة نيوم.

واستخدم صندوق الاستثمارات العامة الأسواق العامة لجمع حصص كبيرة في مجموعة واسعة من الشركات التي لها اتصالات بهوليوود، بالإضافة إلى حصص في عمالقة التكنولوجيا مثل ألفابيت الشركة الأم المالكة لقوقل وأمازون وميتا ومايكروسوفت كما يمتلك الصندوق ما يقرب من مليار دولار في Live Nation Entertainment.

واختتم التقرير قائلًا: من خلال مهرجانات الأفلام التي تجذب اللاعبين الأقوياء في هوليوود، وعقد صفقات المحتوى مع الشركات الأمريكية، وقائمة الاستثمارات التي تتضمن بعضًا من أقوى الشركات في مجال الألعاب والتكنولوجيا، فإنه يمكن القول بوضوح إن السعودية تمكنت من إيجاد موطئ قدم قوي لها، وفي المقابل باتت شركات هوليوود أكثر انفتاحًا على عقد صفقات مع شريك قوي مثل المملكة.

السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار