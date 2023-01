السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود 

سلطت مجلة The Hollywood Reporter الضوء على طموحات وإمكانات السعودية في مجال صناعة أفلام هوليوود قائلة إنها في السنوات الأخيرة تمكنت من إيجاد موطئ قدم قوي وطموح لها.

وقال تقرير المجلة التي تُعد واحدة من أكبر المجلات الفنية المتخصصة في أمريكا: قامت السعودية وصندوق الثروة السيادية، بهدوء، ببناء موطئ قدم بمليارات الدولارات في هوليوود.

الترفيه بوابة السوق الأمريكي

وتابع: تراهن المملكة على أن الترفيه الحي والاستثمارات المالية الغنية والرياضة يمكن أن تكون بوابة إلى السوق الأمريكية.

وأضاف: في يناير وحده، سجلت بطولة LIV Golf المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية بث تلفزيوني أمريكي مهمة مع شبكة The CW، في حين أبرمت مجموعة MBC العملاقة صفقة مع Vice Media لإنشاء محتوى باللغة العربية.

وفي وقت سابق، تعاقد فريق النصر مع كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون دولار في السنة كما استضافت الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي نجومًا كبارًا من هوليوود مثل كان شارون ستون وجاي ريتشي وسبايك لي وميشيل رودريغيز وهنري جولدينج ولوسي هيل وأندرو دومينيك وسكوت إيستوود.

ليس هذا فقط، بل رحبت السجادة الحمراء بعدد كافٍ من النجوم حول العالم، وبجانب ما سبق، عُرضت أفلام مثل The Banshees of Inisherin و Empire of Light من Searchlight و Neon’s Triangle of Sadness و MGM’s Bones and All.

إنتاج الأفلام في السعودية

ولم يكتف الأمر حول استقبال النجوم وإقامة المهرجانات، بل بالفعل تم استخدام أماكن تصوير في العلا في أفلام هوليوود مثل فيلم قندهار للممثل جيرارد بتلر والمخرج ريك رومان وو.

وقندهار هو أكبر فيلم في هوليوود يتم تصويره بالكامل، ويدور حول عميل سري في وكالة المخابرات المركزية يشق طريقه للخروج من أفغانستان.

وهناك فيلم آخر في مرحلة ما بعد الإنتاج الآن وهو فيلم Desert Warrior بميزانية تبلغ 120 مليون دولار، وتم تصوير أغلب مشاهده في منطقة نيوم.

واستخدم صندوق الاستثمارات العامة الأسواق العامة لجمع حصص كبيرة في مجموعة واسعة من الشركات التي لها اتصالات بهوليوود، بالإضافة إلى حصص في عمالقة التكنولوجيا مثل ألفابيت الشركة الأم المالكة لقوقل وأمازون وميتا ومايكروسوفت كما يمتلك الصندوق ما يقرب من مليار دولار في Live Nation Entertainment.

واختتم التقرير قائلًا: من خلال مهرجانات الأفلام التي تجذب اللاعبين الأقوياء في هوليوود، وعقد صفقات المحتوى مع الشركات الأمريكية، وقائمة الاستثمارات التي تتضمن بعضًا من أقوى الشركات في مجال الألعاب والتكنولوجيا، فإنه يمكن القول بوضوح إن السعودية تمكنت من إيجاد موطئ قدم قوي لها، وفي المقابل باتت شركات هوليوود أكثر انفتاحًا على عقد صفقات مع شريك قوي مثل المملكة.