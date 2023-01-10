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مع دراسة زيادة مبلغ الوديعة

السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار

2023-01-10 الساعة 1:16
السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار
المواطن - واس

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ الموافق 25 أغسطس 2022م، لتصل إلى عشرة مليارات دولار، وكذلك أن يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 ديسمبر 2022م، لتصل إلى خمسة مليارات دولار، وذلك تأكيدًا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.
جاء ذلك في إطار التواصل القائم بين سموه – حفظه الله – ودولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد / محمد شهباز شريف.

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