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السعودية تدعم اقتصاد باكستان بـ مليار دولار

2023-01-12 الساعة 4:04
السعودية تدعم اقتصاد باكستان بـ مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المملكة، دعم باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية باتفاقية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة مليار دولار.

يأتي قرار المملكة دعمًا للاقتصاد الباكستاني في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجهها في الآونة الأخيرة.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنغزي، أن المملكة تعهدت بتقديم مليار دولار لمساعدة باكستان في التعافي من آثار الفيضانات.

توجيهات ولي العهد

يذكر أن المملكة أعلنت أنها تدرس زيادة الاستثمارات المملكة فى جمهورية باكستان، لتصل إلى 10 مليارات دولار.

ووجه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، صندوق التنمية لزيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني التى سبق الإعلان عن تمديدها فى ديسمبر الماضي لتصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك حرصاً من المملكة التأكيد على موقفها الداعم لجمهورية باكستان.

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