السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة فوائد عديدة لمنقوع التين المجفف على الريق تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة السودان يستعين بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق النظام النباتي يؤثر على الذاكرة وزير الصحة يتسلم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات اكتشاف إنزيم يمنع الإصابة بعمى السكري الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًّا بشأن الانتخابات التشريعية
قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً، مساء أمس، لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره ثلاث مائة ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.
وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، شيك بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأكد السفير الواصل، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، مشددًا على استمرار المملكة في بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهاب إقليمياً ودولياً.