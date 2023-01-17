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ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار

2023-01-17 الساعة 1:43
السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار
المواطن - واس

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قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً، مساء أمس، لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره ثلاث مائة ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.

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وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، شيك بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

لتعزيز جهود القضاء على الإرهاب والتطرف

وأكد السفير الواصل، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، مشددًا على استمرار المملكة في بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهاب إقليمياً ودولياً.

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