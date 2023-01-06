السعودية تدعم شباب العراق وكأس الخليج خير دليل

جاءت مشاركة المنتخب السعودي في النسخة الـ 25 من كأس الخليج والمقامة بمحافظة البصرة العراقية، مثالًا حيًّا على الدعم الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان للشعب العراقي بفئاته كافة، لاسيما فئة الشباب.

كأس الخليج 25

وعلى هامش بطولة خليجي 25، يجمع المملكة والعراق علاقات تاريخية وتنسيق مشترك على أعلى المستويات، وتم عقد اتفاقيات وتوأمة بين وزارتي الشباب والرياضة في البلدين الشقيقين منذ العام 2017، متوجة بذلك جهودًا مشتركة لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين.

تعاون بكافة الجوانب

وغير بطولة كأس الخليج في نسختها الـ 25، مثل حرص حكومتي المملكة والعراق الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وعمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما تلتزم المملكة بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق، وتأمل أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار جمهورية العراق، بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي، كما تدعم تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة لتحقيق ذلك.

كذلك شارك منتخب السعودية في لقاء ودي مع المنتخب العراقي على ملعب البصرة، بهدف كسر الحظر الذي كان مفروضًا على الملاعب العراقية منذ 33 عامًا، حيث حضر المنتخب السعودي إلى العراق في العام 2018، وأسهمت تلك المباراة في إزالة كثير من المخاوف من عدم قدرة العراق على تنظيم المباريات الدولية التي تشهد حضور منتخبات كبيرة.