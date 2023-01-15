السعودية تعرب عن بالغ حزنها وأسفها جراء تحطم طائرة ركاب في نيبال

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أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية السعودية جراء حادث تحطم طائرة ركاب مدنية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، مما أسفر عن وفاة عدد كبير من ركابها.
كما تتقدم الوزارة بأحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب النيبال الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.