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استحوذت على حصة مسيطرة في الشركة 

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب

2023-01-01 الساعة 11:26
السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن السعودية استحوذت على نسبة مسيطرة من شركة الواقع المعزز ماجيك ليب Magic Leap.

وأضاف التقرير: يرى الكثيرون أن الواقع المعزز أو الافتراضي هو مستقبل الإنترنت، وتوسع السعودية بالاستحواذ على نسبة من الشركة يُدخلها بقوة في هذا المجال المستقبلي.

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ما هي شركة ماجيك ليب؟

الشركة لها سمعة معروفة في عالم التكنولوجيا؛ ذلك أنها من أوائل الشركات التي دخلت مجال الواقع المعزز حيث طورت نظارات وسماعات خاصة تتيح عرض صور رقمية للواقع الافتراضي.

السعودية تدخل بقوة في مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب

وتأسست في عام 2010 من قبل رجل الأعمال الأمريكي روني أبوفيتز، وحققت نجاحًا في عام 2015 بإعلان تشويقي لنظارات الواقع المعزز التي تسببت في زيادة اهتمام المستهلكين بالشركة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في فلوريدا وأقامت شراكة مع Weta Workshop النيوزيلندية المعروفة بعملها في أفلام الحركة مثل Lord of the Rings.

وتابع: استقطبت الشركة المستثمرين للحصول على 450 مليون دولار إضافية، لتجمع بذلك أكثر من 4 مليارات دولار، وكان من ضمن المستثمرين قوقل وعلي بابا وعملاق الاتصالات الأمريكي AT&T، علمًا بأن تقييمها السوقي يبلغ حاليًا نحو 7 مليارات دولار.

وخلال جولات التمويل الأخيرة، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة تزيد عن 50% في الشركة، مما يمنح السعودية السيطرة على الأغلبية الإجمالية.

وقالت حسابات الشركة: اعتبارًا من نوفمبر 2022، يحق لصندوق الاستثمارات العامة تعيين أربعة من المديرين الثمانية لمجلس إدارة ماجيك ليب.

معركة ضارية بين عمالقة التكنولوجيا

وقال تقرير التلغراف: تأتي الخطوة السعودية تزامنًا مع الوقت الذي يخوض فيه عمالقة التكنولوجيا معركة ضارية في الاستثمار في سوق الواقع الافتراضي وتطبيقاته المختلفة.

وتابع: تنفق شركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا مليارات الدولارات في محاولة جعل أجهزة الواقع المعزز والافتراضية سائدة، فقد أعاد مارك زوكربيرج تسمية فيسبوك إلى Meta العام الماضي وأطلق العنان لعشرات المليارات من الدولارات على تقنية الميتافيرس التي تعد بإنشاء إنترنت ثلاثي الأبعاد باستخدام الواقع الافتراضي الغامر.

وفي الوقت نفسه تعمل آبل على نظارات الواقع المعزز وسماعة الواقع الافتراضي، والتي يمكن الكشف عنها في عام 2023، كما تطور مايكروسوفت نظارات الواقع الافتراضي للجيش الأمريكي.

السعودية تدخل بقوة في مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب

مستقبل الإنترنت 

ووفقًا لما سبق، فإن العديدين من رواد التكنولوجيا يرون أن الواقع الافتراضي هو في الحقيقة مستقبل الإنترنت حيث سيغير طريقة تفاعل الأشخاص والشركات.

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