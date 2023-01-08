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المملكة تؤكد دعمها لاستقرار البلاد

السعودية تهنئ السودان على انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية

2023-01-08 الساعة 11:57
السعودية تهنئ السودان على انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب وتهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان الشقيقة على انطلاق المرحلة النهائيّة من العملية السياسية في السودان، وما تم من إجراءاتٍ لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافّة الأطراف.

استقرار السودان

كما نوهت المملكة بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة، ممثلةً بالبعثة الأممية في السودان “اليونيتامس” والاتحاد الأفريقي والإيقاد، مؤكدةً دعمها الدائم لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان.

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وأكدت الوزارة استمرار المملكة في مساعيها الحميدة مع الأشقاء السودانيين ومع الشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان الشقيق.

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