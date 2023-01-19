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على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023

السعودية توسع الشراكة مع بريطانيا والهند في العلوم والتقنية والفضاء

2023-01-19 الساعة 11:33
السعودية توسع الشراكة مع بريطانيا والهند في العلوم والتقنية والفضاء
المواطن - واس

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بحث معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، مع معالي وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة جرانت شابس، توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

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مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية

كما ناقش معاليه مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي شرى أشوينى فايشناو، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

وتطرق اللقاء الذي حضره معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ملفات الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين 2023.

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