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انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين

2023-01-26 الساعة 7:09
السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

انتهاكات للقانون الدولي

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

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كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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