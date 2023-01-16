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السعودية ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط

2023-01-16 الساعة 10:37
السعودية ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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أكد المختص بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات عبدالرحمن الكناني، أن المملكة ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط في كافة القطاعات.

تعزيز الاقتصاد

وقال الكناني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن ذلك يساهم في تعزيز اقتصاد المملكة التي تعد من أهم الدول على مستوى العالم والشرق الأوسط في البنية التحتية.

ولفت الكناني إلى أن المملكة تحولت رقميًّا في القدرات والتقنيات والمنصات، وشمل ذلك القطاع الحكومي والتقني.

وأكد المختص بالأمن السيبراني أن الملتقيات التي تعقد بهذا الشأن تخلق مزيدًا من الأفكار والنمو الاقتصادي.

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