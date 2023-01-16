مصرع 5 أشخاص في انفجار ضخم بمصنع للكيماويات بالصين سقوط أكبر زعيم للمافيا بإيطاليا بعد 30 عاماً من التخفي السعودية ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط تعليم الشمالية: الدراسة غدًا عبر منصتي مدرستي وروضتي بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر تعليم القريات: الدراسة عن بعد غدًا حرصًا على سلامة الطلاب منتخب عمان يضرب موعدًا مع العراق في نهائي خليجي 25 ضبط شخصين بالرياض بحوزتهما 415 قرصًا مخدرًا متظاهرون يغرقون أفراد الشرطة الألمانية في الوحل الإرياني: إغلاق الحوثيين لبرودجي سيستم يستهدف سرقة الغذاء من أفواه الجوعى
أكد المختص بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات عبدالرحمن الكناني، أن المملكة ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط في كافة القطاعات.
فيديو | المختص بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات "عبدالرحمن الكناني":
المملكة ستكون وجهة تقنية على مستوى الشرق الأوسط في كافة القطاعات#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/gP2SyxXTq0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2023
وقال الكناني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن ذلك يساهم في تعزيز اقتصاد المملكة التي تعد من أهم الدول على مستوى العالم والشرق الأوسط في البنية التحتية.
ولفت الكناني إلى أن المملكة تحولت رقميًّا في القدرات والتقنيات والمنصات، وشمل ذلك القطاع الحكومي والتقني.
وأكد المختص بالأمن السيبراني أن الملتقيات التي تعقد بهذا الشأن تخلق مزيدًا من الأفكار والنمو الاقتصادي.