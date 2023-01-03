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مجلة أمريكية تصنف المملكة ضمن أقوى 11 دولة في العالم

السعودية .. عملاق الشرق الأوسط

2023-01-03 الساعة 2:20
السعودية .. عملاق الشرق الأوسط
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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صنفت مجلة US News and World Report السعودية كواحدة من أقوى الدول في العالم في تقرير إحصائي لها، وجاءت المملكة تحديدًا في المرتبة الـ 11، لتسبق دولًا مثل كندا وإيطاليا وبلجيكا.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان أفضل البلدان: تبحث التصنيفات التي نشرتها US News and World Report، في مدى تأثير البلدان على العالم فضلًا عن قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

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وتابع: تم الالتزام بالتصنيفات كجزء من الدراسة السنوية التي تقيم 85 دولة حول العالم.

السعودية.. عملاق الشرق الأوسط 

وأشارت يو إس نيوز إلى أن أسعار النفط المرتفعة لهذا العام ساعدت المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، في ازدهار اقتصادها، كما أنها باعتبارها عضوًا مؤسسًا في تحالف أوبك النفطي، وعضوًا في منظمة التجارة العالمية وهيئات أخرى، فإن ذلك مكنها من التأثير عالميًا.

ووصف التقرير المملكة باعتبارها عملاق الشرق الأوسط.

ترتيب الدول الأخرى

وجاءت الدول العشر الأولى في قائمة المجلة الأمريكية بحسب ما يلي:

1- جاءت أمريكا في المرتبة الأولى حيث وصفتها US News بأنها القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم، مشيرة إلى أن بصمتها الثقافية تمتد عبر العالم، وتقودها إلى حد كبير ثقافتها الشعبية التي يتم التعبير عنها في الموسيقى والأفلام والتلفزيون.

2- الصين

3- روسيا

4- ألمانيا

5- بريطانيا

6- كوريا الجنوبية

7- فرنسا

8- اليابان

مجلة أمريكية تصنف السعودية ضمن أقوى 11 دولة في العالم

9- الإمارات

10- إسرائيل

وبعد السعودية في الترتيب الحادي عشر جاءت الدول التالية:

12- كندا

13- الهند

14- أوكرانيا

15- إيطاليا

16- أستراليا

17- تركيا

18- إيران

19- إسبانيا

20- سويسرا

21- البرازيل

22- السويد

23- قطر

24- هولندا

25- بلجيكا

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