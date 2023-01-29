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يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير

2023-01-29 الساعة 9:49
السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التسجيل لحديثي وحديثات التخرج في برنامج (تمهير) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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نبذة عن برنامج (تمهير):

1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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