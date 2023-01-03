السعودية للصناعات المتطورة توصي بزيادة رأسمالها 20%

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة، المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث يوم الأربعاء 25 يناير، والتصويت على زيادة رأسمال الشركة من 500 إلى 600 مليون ريال بنسبة زيادة 20 في المائة، عبر رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم، بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.

سعر السهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم التصويت على شراء أسهم الشركة وبحد أقصى 2.5 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث إن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

تمويل الشراء

وأضافت أنه سيتم تمويل الشراء من خلال مواردها المالية والتسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمسة أعوام كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.