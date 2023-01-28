Icon

توقعات بحالة ممطرة وتساقط الثلوج منتصف الأسبوع الجاري Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي Icon اليوم.. السجون تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية Icon النصر يسعى لضم مراد باتنا Icon 4 مواجهات اليوم في دوري يلو Icon المملكة: حرق المصحف في كوبنهاجن استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين Icon خسارة الفيصلي تشعل مباراة الأهلي والقيصومة Icon الإطاحة بشخص بحوزته 131 كجم من نبات القات المخدر Icon رصد هزة أرضية بقوة 2.99 ريختر جنوب غرب أبو عريش Icon الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كان تسكن بأحد الطوابق العلوية للمنزل

السفارة ‎في واشنطن: قاتلة المبتعث الغريبي قيد التحقيقات حالياً

2023-01-28 الساعة 12:00
السفارة ‎في واشنطن: قاتلة المبتعث الغريبي قيد التحقيقات حالياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتابع ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول ملابسات مقتل المواطن الوليد الغريبي رحمه الله.

القبض على المتهمة

وأوضحت سفارة المملكة لدى أمريكا، أنه تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن، وتم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً.

قد يهمّك أيضاً
Img

تراجع أسعار النفط العالمية تزامنًا مع العطلات

Img

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

متابعة تطورات الحادث

وأضافت السفارة، “أنها تلقت بألم خبر وفاة الطالب الوليد الغريبي ؛ وقامت السفيرة بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، والسفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية؛ نسأل الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار