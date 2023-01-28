السفارة ‎في واشنطن: قاتلة المبتعث الغريبي قيد التحقيقات حالياً

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أكدت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتابع ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول ملابسات مقتل المواطن الوليد الغريبي رحمه الله.
وأوضحت سفارة المملكة لدى أمريكا، أنه تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن، وتم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً.
وأضافت السفارة، “أنها تلقت بألم خبر وفاة الطالب الوليد الغريبي ؛ وقامت السفيرة بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، والسفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية؛ نسأل الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.