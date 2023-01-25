10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن السفير التركي بالمملكة : محمد بن سلمان هو المحفز للأفكار المبتكرة إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية تاليسكا الأكثر تسديدًا في دوري روشن مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية الراجحي : منظومة الخدمات الاجتماعية بالمملكة أكثر كفاءة وعدالة آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان مع ميسي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن آخر موعد لسداد تكاليف التدريب الموارد البشرية توضح حالات إيداع الدفعات المالية بأثر رجعي
أشاد السفير التركي في المملكة فاتح أولوصوي، ببرامج رؤية 2030 مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المحفز والقوة الدافعة خلف ابتكار الأفكار وتطبيقها وضمان تحقيقها.
وقال السفير التركي خلال استضافته في برنامج الدبلوماسي على قناة السعودية إن الإسهامات التركية في مشاريع رؤية 2030 تتركز بشكل أساسي في مجالات التشييد، لافتًا إلى أنه بإمكان تركيا مشاركة خبراتها مع المملكة في قطاعات السياحة والصحة وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية”.
وأعرب السفير التركي عن إعجابه بالحياة الثقافية في المملكة، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالحيوية والتنوع، لافتًا إلى أنه حضر افتتاح مهرجان النور بالرياض، كما ذهب إلى بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند التي أحبها أطفاله كثيرًا.
واستطرد قائلُا: “زرت المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة وتبوك والدمام والخبر والهفوف والبحر الأحمر، وعددًا من المتاحف، مثل إثراء بالدمام، والمتحف الوطني ومتحف الملك عبدالعزيز وقصر المربع بالرياض”.