السماح بإدخال جميع البضائع الأجنبية إلى الأسواق الحرة دون رسوم جمركية

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أفادت قناة الإخبارية، بأن جريدة أم القرى ستنشر في العدد المقبل لها قواعد الأسواق الحرة التي تضمنت أن تكون ساعات العمل في المتاجر التابعة لها بواقع 24 ساعة يوميًّا.
فيديو | "أم القرى": يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى الأسواق الحرة دون رسوم جمركية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/0CF5DSPuFZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023
وأوضحت القناة نقلًا عن الجريدة أن من بين القواعد أن يكون لمشغل السوق الحرة طلب تحديد ساعات العمل، إضافة إلى قصر البيع على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها وفق لأحكام نظام الجمارك الموحد.
وتابعت أنه يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيًّا كان منشأها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة إلى أي أسواق حرة أخرى دون رسوم جمركية.