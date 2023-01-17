السودان يستعين بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق

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استعان مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق، في خطوة مفاجئة.
وكشف أمين عام المجمع عادل حسن حمزة، السبت، أن هناك أهمية لمعرفة الحالة النفسية للزوج قبل الحكم بوقوع الطلاق، أو عدمه بين الزوجين، لذلك قرر المجمع الاستعانة بأطباء نفسيين ضمن عضوية لجنة الأحوال الشخصية المختصة بالنظر في حالات الطلاق بالمجتمع السوداني.
من المعروف أن السودان يصنف بين البلدان التي تشهد ارتفاعًا مطردًا بحالات الطلاق.
وأفادت تقارير صحافية، بتسجيل 70 ألف حالة طلاق عام 2021، واستحوذت العاصمة السودانية الخرطوم على نصيب الأسد، إذ سجلت وحدها 20 ألف حالة.
وتقف الظروف الاقتصادية وشظف العيش على رأس قائمة الأسباب المؤدية للطلاق بالسودان، بالإضافة لأسباب اجتماعية ونفسية أخرى.