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في عدة مسارات تأهيلية متخصصة على مدى 12 شهرًا

السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بمكافأة شهرية وإجازة سنوية

2023-01-15 الساعة 6:16
السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بمكافأة شهرية وإجازة سنوية
المواطن - واس

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أطلقت هيئة السوق المالية اليوم برنامج “تأهيل الخريجين المتفوقين” في دفعته الحادية عشرة (2023-2024).
ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج في دفعته الحادية عشرة، بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، لما يمثله العنصر البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

تأهيل المتدربين

ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى 12 شهراً، تأهيل المتدربين على رأس العمل من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى، مما يُكسب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية.
ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية القدارات الوظيفية للمتدربين مثل العمل الجماعي والعلاقات مع الآخرين، والتفكير التحليلي، وإدارة الوقت.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية فهد بن عبدالعزيز الرميح أهمية برنامج “تأهيل الخريجين المتفوقين” لما يقوم به في بناء الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي، كأحد بذور النجاح في السوق المالية، وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية.

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برامج هيئة السوق المالية

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تسعى لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والمثل التي تعبر عن مجتمعنا، مثل الرغبة في التطوير، السعي إلى التميز، التواصل والتشاور، الاهتمام بالمجتمع، وتحمل المسؤولية.
ويشتمل البرنامج على عدة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، والإدارة، كما يحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمينٌ طبّي، وتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.
يشار إلى أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين، حيث قامت الهيئة بتدريب نحو 350 متدرباً ومتدربة حتى 2022.

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