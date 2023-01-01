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لرفع مستوى المعرفة والمهارات بمختلف المجالات

السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

2023-01-01 الساعة 9:26
السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية موعد التقديم (رجال / نساء) في برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2023م) الدفعة (الحادي عشر) وإيماناً من الهيئة بمسئوليتها المجتمعية، لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية، وتسعى الهيئة لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والرغبة في التطوير، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا والتعويضات:

1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:
– درجة البكالوريوس (12,000) ريال.
– درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14,500) ريال.
2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
4- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
5- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
6- التطوير الشخصي والمهني.
7- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

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التخصصات المطلوبة:

– المالية.
– الاستثمار.
– تمويل الشركات.
– المالية والبنوك.
– التمويل التجاري.
– إدارة الأصول.
– التقنية المالية.
– القانون.
– الأنظمة.
– القانون المالي.
– القانون التجاري.
– القانون الدولي.
– الدراسات القضائية.
– الحقوق.
– الالتزام والتشريعات.
– المحاسبة الجنائية.
– المحاسبة.
– المحاسبة المالية.
– المراجعة والتدقيق.
– النظم المحاسبية.
– التقنية المالية.
– الموارد البشرية.
– الإدارة العامة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– العلاقات العامة.
– الإعلام.
– التسويق.
– الصحافة.
– هندسة النظم.
– هندسة صناعية.
– إدارة مشاريع.
– الاقتصاد.
– علم البيانات.
– الهندسة الالكترونية.
– هندسة الحاسب.
– نظم المعلومات.
– نظم معلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الشبكات.
– أمن المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– الذكاء الاصطناعي.
– علم البيانات.
– وأخرى.

المزايا التدريبية

1- تدريب على رأس العمل (O.J.T).
2- تدوير وظيفي.
3- توجيه وإرشاد شخصي.
4- برامج وحلقات تدريب داخلي.
5- حلقات تعريف ونقاش.
6- مشاركة في الاجتماعات.
7- التقديم والإلقاء.

معلومات عامة عن البرنامج

– مدة البرنامج: اثنا عشر (12) شهراً تقويمياً.

شروط التقديم:

1- التفرغ التام.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
3- أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.
4- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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