السومة يواصل تألقه في الدوري القطري

واصل مهاجم النادي العربي، السوري عمر السومة تألقه ضمن منافسات الدوري القطري لكرة القدم، وقاد فريقه للانفراد بصدارة الترتيب.

فوز العربي ضد الأهلي

ولعب الأهلي ضد العربي بالأمس على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحويل فريق العربي لتأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي رصيده إلى 19 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن الدحيل الوصيف، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 10 نقاط، ليحتل المركز العاشر.

تألق السومة بالدوري القطري

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تألق عمر السومة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي هذا الموسم، ليصبح الدوري القطري ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وقال أبو الخزامى: “رحل من نادينا الذهبي عمر السومة.. وبدأ يُنثر إبداعه في الدوري القطري ويقود نادية إلى صدارة الدوري.. أي أمر قديم عشناه معك تريد أن تذكرنا به يا عمر على كثرة الأوجاع التي نعيشها حاليًا.. حفظك الله أيها النجم الذهبي لن ننساك ما حيينا”.

وكتب آخر: “هدفان وثلاث نقاط وصدارة بأقدام العقيد!.. السوري عمر السومة مع العربي ضد الأهلي في الدوري في الجولة الثامنة، سجل هدف التعادل الدقيقة 79 | 1-1، وسجل هدف الفوز الدقيقة 87 | 2-1.. العربي متصدرًا بـ 19 نقطة”.