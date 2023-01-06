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قاد العربي لصدارة الترتيب

السومة يواصل تألقه في الدوري القطري

2023-01-06 الساعة 1:50
السومة يواصل تألقه في الدوري القطري
المواطن - فريق التحرير

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واصل مهاجم النادي العربي، السوري عمر السومة تألقه ضمن منافسات الدوري القطري لكرة القدم، وقاد فريقه للانفراد بصدارة الترتيب.

فوز العربي ضد الأهلي

ولعب الأهلي ضد العربي بالأمس على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحويل فريق العربي لتأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

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الأهلي ضد العربي في الدوري القطري
جانب من المباراة – المصدر @QSL_EN

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي رصيده إلى 19 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن الدحيل الوصيف، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 10 نقاط، ليحتل المركز العاشر.

الأهلي ضد العربي في الدوري القطري
جانب من المباراة – المصدر @QSL_EN

تألق السومة بالدوري القطري

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تألق عمر السومة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي هذا الموسم، ليصبح الدوري القطري ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

عمر السومة
السومة – المصدر @QSL

وقال أبو الخزامى: “رحل من نادينا الذهبي عمر السومة.. وبدأ يُنثر إبداعه في الدوري القطري ويقود نادية إلى صدارة الدوري.. أي أمر قديم عشناه معك تريد أن تذكرنا به يا عمر على كثرة الأوجاع التي نعيشها حاليًا.. حفظك الله أيها النجم الذهبي لن ننساك ما حيينا”.

وكتب آخر: “هدفان وثلاث نقاط وصدارة بأقدام العقيد!.. السوري عمر السومة مع العربي ضد الأهلي في الدوري في الجولة الثامنة، سجل هدف التعادل الدقيقة 79 | 1-1، وسجل هدف الفوز الدقيقة 87 | 2-1.. العربي متصدرًا بـ 19 نقطة”.

العربي في الدوري القطري
السومة – المصدر @alarabi_club

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