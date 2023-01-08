السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي

قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، إن بلاده تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي، وهو اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي من قبل الدول الأعضاء في الناتو.

الدرع الجوي الأوروبي

ووفقًا لصحيفة ذا لوكال سويدين، قال كريسترسون، اليوم الأحد، إن السويد ستنضم إلى مبادرة الدفاع الصاروخي المشتركة التي تضم 15 دولة والتي تم إطلاقها في اجتماع وزراء دفاع الناتو في أكتوبر الأول والذي أطلق عليه اسم الدرع الجوي الأوروبي.

وخلال حديثه في مؤتمر الشعب والدفاع، قال: ينبغي على السويد أن تساهم في الناتو بقدرات جديدة بما في ذلك قوتها الجوية ودفاعها الجوي.

وأوضح أن السويد مستعدة أيضًا للمساهمة بمساعدة الوحدات القتالية البرية للدفاع عن حلف شمال الأطلسي، وفي المقام الأول دول البلطيق.

شروط تركيا غير منطقية

وفي الوقت نفسه، قال إن السلطات التركية تطرح شروطًا يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو، مضيفًا: تركيا تؤكد أننا فعلنا ما وعدنا به لكنها تقول أيضًا إنها تريد ما لا نستطيع أو لا نريد أن نقدمه.

وفي الوقت الذي تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحلت السويد عضوًا مُدانًا في حزب العمال الكردستاني، إلى تركيا في 3 ديسمبر، ويدعى محمود تات، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه لحزب محظور، وقد فرّ إلى السويد عام 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.