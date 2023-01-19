السياحة: عقوبات عدم تنفيذ إجراءات المواءمة تصل لإغلاق المنشأة

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أكدت وزارة السياحة، على إتاحة فترة محددة لتنفيذ إجراءات المواءمة للأنشطة السياحية المستهدفة.
وقالت الوزارة، عبر تويتر: إن فترة المواءمة تستمر حتى 23 مارس القادم، وتتضمن الإجراءات المطلوبة خلالها الالتزام بتطبيق معايير اللائحة الجديدة لكل نشاط من الأنشطة المرخصة، أما الأنشطة غير المرخصة تتضمن إجراءاتها المبادرة في إصدار الترخيص اللازم.
وتابعت، أنه حال عدم الالتزام بذلك يتم تطبيق جدول المخالفات والعقوبات بعد انتهاء فترة المواءمة، والتي تتضمن العقوبة المالية، وقد تشمل أيضًا إغلاق المنشأة.
وتشمل الأنشطة السياحية المستهدفة نشاط مرفق الضيافة السياحي ونشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص، ونشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.
كما تشمل أيضًا خدمات السفر والسياحة لفئة تنظيم الرحلات السياحية وفئة خدمات السفر والسياحة العامة وفئة وكالات السفر والسياحة وفئة حجز وحدات الضيافة وفئة نشاط الاستشارات السياحية ونشاط الإرشاد السياحي.