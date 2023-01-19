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إنهاء جزء كبير من أزمة سلع الموانئ

السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار

2023-01-19 الساعة 6:37
السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن الوضع الحالي في الدولة المصرية، ووجه رسالة اطمئنان للشعب المصري بشأن أزمتي الدولار والسلع التموينية.

حل الأزمة

وقال السيسي، خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم الخميس: “نعاني لكن الحمد لله عايشين وسنقدر نعيش، والظروف الصعبة ستمر، وكانت مصر مرت بظروف أصعب من ذلك، والشعب المصري بعزيمته وفهمه وصبره، استطاع تجاوز الظروف الصعبة، وإن شاء الله سنتجاوزها”.

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وأضاف السيسي، في تقرير أذاعه التليفزيون المصري: “في الشهرين 3 أو 4 اللي فاتوا، كان في مشكلة كبيرة في الدولار، لكن الحمد لله رب العالمين، أنا بقول للناس في مصر إن الأمور اتحسنت، بتسمعوا إن في سلع بالموانئ، الحمد لله إننا وعدنا الشعب المصري خلال شهرين سنننهي هذه المسألة، والحمد لله أنهينا جزءًا كبيرًا منها، وليس لدينا مشكلة بالدولار”.

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