السيسي يعلق على أزمة الدولار في مصر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار، وتعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين.

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ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، أكمل الرئيس المصري قائلًا: كان هناك مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن تم إنهاء جزء كبير من تكدس البضائع في الموانئ، وليس هناك مشكلة في الدولار.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته أمام طلبة الكلية الحربية: القوات المسلحة تقوم بدور مهم جدًّا في الفترة الصعبة للتخفيف على المواطنين البسطاء وسط غلاء الأسعار، مؤكدًا أنها ستقوم بتوزيع 3 ملايين كرتونة حتى شهر رمضان للتخفيف عن كاهل الفقراء.

وأردف الرئيس المصري: أنه تم السيطرة على الأمور من خلال تكاتف كل المصريين من أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة.