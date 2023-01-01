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بعد بيعها مبنى في تبوك بـ 35 مليون ريال

السيف غاليري تحقق 16.5 مليون ريال أرباحاً رأسمالية

2023-01-01 الساعة 11:45
السيف غاليري تحقق 16.5 مليون ريال أرباحاً رأسمالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، عن بيع مبنى تجاري في تبوك إلى شركة نواة للاستثمار العقاري بقيمة 35 مليون ريال، على أرض بمساحة إجمالية 5,800 متر مربع.

تقوية المركز المالي

وأوضحت الشركة ،في بيان لها على “تداول”، أن سبب البيع هو التركيز على نشاطها الرئيس والأنشطة المكملة له، إضافة إلى تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز خط النمو المستقبلية.

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تحقيق أرباح رأسمالية

وأشارت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار “السيف غاليري”، إلى أنها تتوقع تحقيق أرباح رأسمالية جراء الصفقة 16.5 مليون ريال.

 

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