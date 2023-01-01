السيف غاليري تحقق 16.5 مليون ريال أرباحاً رأسمالية

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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، عن بيع مبنى تجاري في تبوك إلى شركة نواة للاستثمار العقاري بقيمة 35 مليون ريال، على أرض بمساحة إجمالية 5,800 متر مربع.
وأوضحت الشركة ،في بيان لها على “تداول”، أن سبب البيع هو التركيز على نشاطها الرئيس والأنشطة المكملة له، إضافة إلى تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز خط النمو المستقبلية.
وأشارت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار “السيف غاليري”، إلى أنها تتوقع تحقيق أرباح رأسمالية جراء الصفقة 16.5 مليون ريال.