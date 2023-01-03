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عقب هطول أمطار غزيرة

السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات

2023-01-03 الساعة 7:11
السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى تكثيف أمانة المنطقة جهودها الميدانية لاحتواء آثار الحالة المطرية.

وأظهرت لقطات التقطها سويلم الرشيدي، ونشرتها إمارة المدينة المنورة على حسابها بموقع “تويتر”، جريان السيول في حديقة جبل أحد بعد هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة، حيث رسمت لوحة جمالية بديعة للطبيعة.

كما وثق مقطع فيديو التقطته سلمان فالح، جريان السيول بجبل الجماوات بالمدينة المنورة، جراء هطول الأمطار.

واستنفرت فرق الأمانة الميدانية منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية، حيث دفعت بأكثر من 5500 من الكوادر البشرية للتعامل مع الحالة المطرية وفق الخطط المعدة مسبقًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

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