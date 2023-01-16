الشؤون الإسلامية تباشر إزالة 290 من التعديات على عدادات كهرباء المساجد بمكة

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إزالة 290 تعديًا من التعديات التي تم رصدها على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد والجوامع في منطقة مكة المكرمة.

وحسب بيان رسمي صادر من الوزارة، قامت اللجان المختصة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بفرع الوزارة بإزالة التعديات وإعداد المحاضر الرسمية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإحالة المعتدين للجهات المختصة لمحاسبتهم وفق النظام.

استغلال الكهرباء

وأوضحت الوزارة في البيان أن التعديات التي تم إزالتها تمثلت في استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لمزارع واستراحات ومحطات وقود ومنازل خاصة ومحلات تجارية في عدد من محافظات مكة المكرمة وذلك بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات فرع الوزارة بالمنطقة، حيث تم ضبطها وتوثيقها وإعداد المحاضر الرسمية لاستكمال رفعها للجهات المختصة للمطالبات المالية وبأثر رجعي.

جولات رقابية مستمرة

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام بيانها أنها وفي إطار الحرص على المال العام والحفاظ قدسية على بيوت الله وممتلكها وخدماتها، تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكها لغير ما خصصت له.

كما تهيب الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدي على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.