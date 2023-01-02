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لإلزامهم بدفع التكاليف بأثر رجعي

رصد 2526 تعديًا على كهرباء ومياه المساجد وإحالة المعتمدين للجهات المختصة

2023-01-02 الساعة 3:07
رصد 2526 تعديًا على كهرباء ومياه المساجد وإحالة المعتمدين للجهات المختصة
المواطن - واس

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تولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بيوت الله عناية خاصة، وتحظى باهتمام مباشر من الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونظرًا لما تتعرض له المساجد من تعديات على خدماتها وممتلكاتها من قبل ضعاف النفوس الذين لا يرعون حرمة بيوت الله، وذلك باختلاس الكهرباء والمياه من عدادات المساجد بسحب أسلاك وكيابل كهربائية وأنابيب مياه وتوصيلها إلى ممتلكاتهم الخاصة كالمزارع والاستراحات ومحطات الوقود والعمائر السكنية والمحلات التجارية وحتى منازلهم الخاصة.

حماية مرافق المساجد

وفي هذا السياق فقد رصدت إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف (2390) تعديًا على خدمات الكهرباء، و (136) تعديًا على خدمات المياه الخاصة بالمساجد والجوامع.

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وقامت إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها المرتبطة بوزير الشؤون الإسلامية مباشرةً بالتعاون مع فروع الوزارة في مناطق المملكة برصد التعديات لإحالة المتعدين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم والعمل على إلزامهم بدفع التكاليف والتعويضات بأثر رجعي نظير تعديهم على ممتلكات المساجد والخدمات العامة للدولة.

رصد التعديات

والجدير بالذكر أن معالي الوزير أصدر توجيهاته للمسؤولين في الوزارة ومديري الفروع في جميع مناطق المملكة بمتابعة رصد التعديات على المساجد بكل اهتمام والرفع له بتقرير أسبوعي ليتم محاسبة المتعدين على المساجد ومرافقها وخدماتها.
كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية بأنها ترحب بجميع البلاغات من المواطنين والمقيمين عن التعديات على المساجد ومرافقها وخدماتها، وأنها تأخذ البلاغات بجدية واهتمام بالغ مع الحفاظ على هوية المبلغ؛ وذلك بالتواصل المباشر على الرقم الموحد للوزارة (1933)، أو بالتقدم المباشر للوزارة أو فروعها في جميع مناطق المملكة.

 

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