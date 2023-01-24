الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمسمى (مساعد إداري) لحملة الدبلوم فأعلى بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد إداري.

الشروط المطلوبة:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب ما بعد التخرج.

3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا