الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمسمى (مساعد إداري) لحملة الدبلوم فأعلى بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُساعد إداري.
1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
2- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب ما بعد التخرج.
3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.
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