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بمسمى مساعد إداري لحملة الدبلوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-24 الساعة 9:34
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمسمى (مساعد إداري) لحملة الدبلوم فأعلى بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد إداري.

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الشروط المطلوبة:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس  في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
2- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب ما بعد التخرج.
3- مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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