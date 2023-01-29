الشاعر محمد بن جرشان في ذمة الله

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توفي الشاعر محمد بن جرشان البقمي، اليوم الأحد، وسيصلى عليه بعد صلاة الظهر في مسجد الدوار بمحافظة تربة.
وعقب نشر ابنه لخبر الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انهالت الدعوات من المعلقين سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.
ولد البقمي في أواخر النصف الأول من القرن الماضي في محافظة تربة، ويعد أحد أعلام ورموز شعر المحاورة في المملكة والخليج العربي، وهو صاحب صوت جهوري وأساليب متعددة في فن القلطة.
ويعد شعر المحاورة فناً من الفنون الأدبية الشعرية بدأ في الحجاز ثم امتد للمناطق الأخرى في الجزيرة العربية.