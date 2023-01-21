الشاعر معدي الكذوب في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، الشاعر معدي الكذوب، ونعاه عدد من الفنانين والمثقفين عبر وسم “وفاة الشاعر معدي الكذوب”.

وغرد فايز المالكي ناعيًا الشاعر الراحل بقوله: “معدي الكذوب، إلى جنات الخلد أسأل الله أن يغفر لك ويرحم ويلهم أهلك ومحبينك الصبر والسلوان عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم أموات عيال أموات ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وداعًا معدي الكذوب

وقالت أم نواف: “إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويثبته عند السؤال ويجعل مأواه الجنة أحسن الله عزاكم”.

وغرد فهد المطيري بقوله: “أعزي قحطان في فقيدهم، وجمهور الشعر عامة في وفاة الشاعر معدي الكذوب، رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

إلى جنات الخلد أباحمد

وغرد الإعلامي والكاتب عبدالله صهلولي ناعيًا الشاعر الراحل بأبيات من إحدى قصائد الشاعر الراحل قال فيها:

يالله ياللي سترك استر من الليل ودجاه

ما على غِرّاتنا الا أنت يا جل ..وعلا

انتقرب منك بصيام واحسان وصلاه

جعلها في خشية منك عن دفعة بلا

فيك من يقرب من الخوف يبشر بالنجاه

من تراب القبر

فيما قال عمير الحربي مستعيرًا أبيات من نظم الشاعر الراحل جاء فيها:

لا تصعر الخد وأنت ابن آدم ومن تراب

أنا تراني ترابٍ …. من تراب القبر

وآخذ النصيحة ودور كفو ولا كتاب

ومن واقع التجربة بتعتبر واتعبر

والموت ما عنده أن ذا شايب وذا شباب

والموت لا صار ما فالموت ذرة صبر