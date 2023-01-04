الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة انتفاضته ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة.

الوحدة صد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الشباب، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الاتحاد.

اختبار قوي

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاهتزاز قوي في المستوى مؤخرًا، بعد الخسارة ضد الاتحاد بركلات الترجيح، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، قبل أن يخسر بشكل مفاجئ ضد الفتح في الدوري.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب توازنه سريعًا، ونجح في الفوز على الاتفاق بثلاثية دون رد في الجولة الماضية، ويطمح للفوز على الوحدة، أملًا في تعثر النصر واستعادة صدارة دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع المدير الفني التشيلي سييرا الذي تولى المهمة بعد فترة التوقف الأخيرة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الليوث خاصة أن المباراة على ملعبه.