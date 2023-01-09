الشباب والاتحاد يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

تعادل الشباب والاتحاد

وانطلقت مباراة الشباب والاتحاد المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وأطلق نجم الليوث، هتان باهبري تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة الثامنة.

ورد برونو هنريكي بتسديدة قوية مرت بجانب القائم عند الدقيقة 14، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سددها جوانكا بنجاح في شباك مارسيلو غروهي عند الدقيقة 21.

ونجح أحمد حجازي في تسجيل هدف التعادل في مباراة الشباب والاتحاد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة 24، وتألق غروهي وتصدى لرأسية خطيرة من كارلوس جونيور.

وأبعد حسان تمبكتي تسديدة خطيرة من مهاجم العميد عبدالرزاق حمدالله، قبل أن ينقذ أحمد حجازي فريقه ويبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، وتألق غروهي وأبعد كرة رأسية قوية من جوانكا.

وواصل غروهي تألقه، وحرم الليوث من هدف محقق في الدقائق الأخيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يقع الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.