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الشباب والاتحاد يسعيان للتعويض

2023-01-09 الساعة 5:40
الشباب والاتحاد يسعيان للتعويض
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قمة الشباب والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الشباب والاتحاد

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة 9:15 مساء اليوم الاثنين، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

الفريقان يسعيان للتعويض

وسبق أن لعب الشباب والاتحاد، 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 9 انتصارات لليوث، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 مرات.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالخسارة ضد الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى الاتحاد خسارته الأولى هذا الموسم أمام الهلال بهدف دون رد.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

ويطمح فريقا الشباب والاتحاد في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، من أجل الانفراد بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وخطف الصدارة.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراتين متتاليتين منذ مايو 2021، كما أن الاتحاد لم يُهزم في مواجهتين متتاليتين منذ مايو 2022.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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