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الشباب يتألق ضد الوحدة

2023-01-05 الساعة 5:06
الشباب يتألق ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

الوحدة ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

أرقام الفريقين

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الوحدة سوى مباراة واحدة فقط ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مقابل 12 انتصارًا لليوث، ويطمح لاعبيه لمواصلة التألق والفوز في لقاء اليوم.

وتمكن الفريقان من تسجيل 15 هدفًا في مواجهاتهما المباشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين جميعهم من داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد هدف هتان باهبري في موسم 2018/ 2019.

الوحدة ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 5 مرات، وسجل 4 أهداف واستقبل 9 أهداف.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء مميزًا في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر مرة، وتمكن من إحراز 24 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

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