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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

2023-01-09 الساعة 10:01
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
المواطن - فريق التحرير

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بدأت مباراة الشباب ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي بشكل سريع، حيث نجح الليوث في التقدم قبل أن يُدرك أحمد حجازي التعادل.

تعادل الشباب ضد الاتحاد

ويلعب الشباب ضد الاتحاد الآن، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي.

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الشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث عند الدقيقة 21، سددها جوانكا بنجاح في شباك الحارس مارسيلو غروهي، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف التعادل.

جوانكا
جوانكا – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد حجازي عند الدقيقة 24، من عرضية من ركلة ركنية.

الشباب والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يقع الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

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