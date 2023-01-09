الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

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بدأت مباراة الشباب ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي بشكل سريع، حيث نجح الليوث في التقدم قبل أن يُدرك أحمد حجازي التعادل.
ويلعب الشباب ضد الاتحاد الآن، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث عند الدقيقة 21، سددها جوانكا بنجاح في شباك الحارس مارسيلو غروهي، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف التعادل.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد حجازي عند الدقيقة 24، من عرضية من ركلة ركنية.
وقبل مباراة اليوم، يقع الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.