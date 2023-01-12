الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

نادي الشباب يستخرج شهادة الكفاءة

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، خليف الهويشان أن النادي قد تلقى قرار لجنة الكفاءة المالية الذي يفيد بحصوله على شهادة الكفاءة المالية، وذلك لوفائه بكافة الالتزامات المالية والتعاقدية حتى 31 سبتمبر، حسب أحكام واشتراطات لجنة الكفاءة المالية.

وأشار إلى أن نجاح النادي في استيفاء معايير الكفاءة، تكريس لنجاح الإدارة في تطبيق أعلى معايير كفاءة الإنفاق والضبط المالي، مضيفًا: “بهذه المناسبة أتقدم نيابة عن منسوبي النادي والإدارة التنفيذية بالشكر والتقدير لخالد البلطان على جهوده الكبيرة التي بذلها، وعلى الدعم والمتابعة لتذليل كافة العقبات”.

الليوث في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.