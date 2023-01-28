الشباب يستعيد توازنه في 2023

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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب توازنه في دوري روشن السعودي عام 2023، وحقق فوزًا هامًا على حساب الطائي.
ولعب الطائي ضد الشباب بالأمس على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المقدمة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 2/1.
ورفع الليوث رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.
ويُعد فوز الشباب ضد الطائي هو الأول لليوث منذ 30 ديسمبر الماضي، عندما فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
وخاض الليوث 4 مباريات في دوري روشن السعودي، شهر يناير الجاري، خسر مرة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بنتيجة 2/1، وتعادل ضد كل من؛ الاتحاد، النصر والتعاون.
وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 29 هدفًا، ورفع عدد انتصاراته إلى 9 مباريات، بالتساوي مع الهلال والاتحاد، كثاني أكثر الفرق فوزًا بعد النصر.