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ضمن منافسات دوري المحترفين

الشباب يستهدف الفوز الـ12 ضد النصر

2023-01-14 الساعة 12:25
الشباب يستهدف الفوز الـ12 ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف الثلاث نقاط.

قمة الجولة الـ13

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الليوث، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل قمة اليوم في الجولة الـ13، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

مواجهات الشباب ضد النصر

وسبق أن لعب الشباب ضد النصر 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتفوقًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 9 انتصارات للعالمي، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

النصر والشباب - دوري روشن السعودي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وظهر الفريقان بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم، حيث يُعد النصر الأكثر فوزًا برصيد 9 انتصارات، والأقوى هجوميًا بـ27 هدفًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في قائمة الأكثر انتصارًا هذا الموسم برصيد 8 مباريات، كما أنه صاحب ثاني أقوى هجوم، حيث أحرز لاعبوه 26 هدفًا قبل قمة الغد.

الشباب دوري روشن السعودي
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

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