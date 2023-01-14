الشباب يستهدف الفوز الـ12 ضد النصر

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف الثلاث نقاط.

قمة الجولة الـ13

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الليوث، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم في الجولة الـ13، يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

مواجهات الشباب ضد النصر

وسبق أن لعب الشباب ضد النصر 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتفوقًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 9 انتصارات للعالمي، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

وظهر الفريقان بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم، حيث يُعد النصر الأكثر فوزًا برصيد 9 انتصارات، والأقوى هجوميًا بـ27 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في قائمة الأكثر انتصارًا هذا الموسم برصيد 8 مباريات، كما أنه صاحب ثاني أقوى هجوم، حيث أحرز لاعبوه 26 هدفًا قبل قمة الغد.