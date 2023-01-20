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خلال مواجهة التعاون اليوم

الشباب يسعى لاستعادة توازنه

2023-01-20 الساعة 12:30
الشباب يسعى لاستعادة توازنه
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة بريقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على التعاون اليوم.

مواجهة اليوم بالجولة الـ14

ومن المقرر يلعب التعاون ضد الشباب عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الليوث صاحب المركز الرابع.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

الشباب يسعى للفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه آخر 3 جولات، بعد الخسارة ضد الوحدة بنتيجة 2/1، والتعادل مع الاتحاد والنصر، الأمر الذي أبعده عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسنتي مورينو في تحقيق الفوز اليوم، لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج، والتقدم في الترتيب، أملًا في تعثر المنافسين، واستعادة الصدارة سريعًا.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للظهور بشكل مميز اليوم، وتحقيق الفوز لاقتحام المربع الذهبي في دوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

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