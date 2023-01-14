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خلال مواجهات الكبار بالدوري

الشباب يسعى لتجنب رقم سلبي غائب من 2012

2023-01-14 الساعة 11:58
الشباب يسعى لتجنب رقم سلبي غائب من 2012
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه في بطولة دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على النصر اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد النصر، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مواجهة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الشباب يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتجاوز عقبة النصر اليوم، بعد تعادله في آخر 3 مباريات أمام الـ5 الكبار ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين “الأهلي، الهلال والاتحاد”.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

ولم يسبق لليوث أن تعادل في 4 مواجهات متتالية أمام الـ5 الكبار ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين سوى مرة واحدة بين عامي 2011 و2012.

وتمني الجماهير النفس بتألق الليوث اليوم، وحصد الثلاث نقاط للتساوي مع العالمي في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز، لزيادة الفارق مع منافسيه.

تاليسكا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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