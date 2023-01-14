الشباب يسعى لتجنب رقم سلبي غائب من 2012

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه في بطولة دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على النصر اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد النصر، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتجاوز عقبة النصر اليوم، بعد تعادله في آخر 3 مباريات أمام الـ5 الكبار ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين “الأهلي، الهلال والاتحاد”.
ولم يسبق لليوث أن تعادل في 4 مواجهات متتالية أمام الـ5 الكبار ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين سوى مرة واحدة بين عامي 2011 و2012.
وتمني الجماهير النفس بتألق الليوث اليوم، وحصد الثلاث نقاط للتساوي مع العالمي في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز، لزيادة الفارق مع منافسيه.