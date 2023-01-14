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خلال مواجهاته ضد النصر

الشباب يسعى لمواصلة تفوقه في الملز

2023-01-14 الساعة 5:16
الشباب يسعى لمواصلة تفوقه في الملز
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لاستعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة النصر اليوم.

النصر ضيفًا على الليوث اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد النصر، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل قمة مواجهات الجولة الـ13، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الشباب يتفوق في الملز

ولعب الفريقان 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتفوقًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 9 مواجهات، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

الشباب في دوري روشن
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

وتُعد مباراة الشباب ضد النصر اليوم هي المواجهة الـ14 بينهما على ملعب الملز ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الليوث تفوقًا، حيث فاز 5 مرات، مقابل 4 انتصارات للعالمي، وتعادلا 4 مرات.

وكانت آخر مواجهة بينهما على ملعب الملز، في الدور الأول من الدوري الموسم الرياضي الماضي، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز بهدف دون رد، قبل أن يخسر في الدور الثاني على ملعب مرسول بارك بنتيجة 4/2.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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