الشباب يسعى لمواصلة تفوقه في الملز

يطمح الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لاستعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة النصر اليوم.

النصر ضيفًا على الليوث اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد النصر، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة مواجهات الجولة الـ13، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر الترتيب.

الشباب يتفوق في الملز

ولعب الفريقان 28 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتفوقًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 9 مواجهات، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

وتُعد مباراة الشباب ضد النصر اليوم هي المواجهة الـ14 بينهما على ملعب الملز ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الليوث تفوقًا، حيث فاز 5 مرات، مقابل 4 انتصارات للعالمي، وتعادلا 4 مرات.

وكانت آخر مواجهة بينهما على ملعب الملز، في الدور الأول من الدوري الموسم الرياضي الماضي، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز بهدف دون رد، قبل أن يخسر في الدور الثاني على ملعب مرسول بارك بنتيجة 4/2.